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De Laurentiis non vende il Napoli: il 'no' alla super offerta da 2 miliardi

Come riportato da The Athletic, il patron del club azzurro avrebbe rifiutato un'offerta mostruosa

De Laurentiis - Fotogramma/IPA
De Laurentiis - Fotogramma/IPA
23 maggio 2026 | 19.24
Redazione Adnkronos
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Un consorzio americano ha presentato un'offerta di circa 2 miliardi di euro ad Aurelio De Laurentiis per il Napoli. A dare la clamorosa notizia è The Athletic, che ha appreso come Underdog Global Partners (UGP) abbia condotto le trattative per conto di un gruppo di investitori in un piano volto a portare avanti l'eredità del club azzurro, dopo i due scudetti vinti negli ultimi tre anni.

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De Laurentiis rifiuta 2 miliardi per il Napoli

The Athletic ha appreso che il Napoli non è in vendita, ma questa posizione non ha scoraggiato UGP e i suoi finanziatori dal proseguire le trattative (iniziate sei mesi fa) per l'acquisto del club. UGP è proprietaria di maggioranza del Campobasso e ha acquistato una quota di controllo del Napoli Basket, la squadra di basket di massima serie della città.

Come nel caso del piano visto con RedBird per il Milan, il consorzio guidato da UGP intende candidarsi per una franchigia Nba Europe in vista del lancio della nuova lega previsto per il 2027. Il Napoli calcio e il Napoli Basket entrerebbero così a far parte di un’operazione multisportiva.

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