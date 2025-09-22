circle x black
Serie A, oggi Napoli-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla

I campioni d'Italia ospitano i toscani al Maradona

22 settembre 2025 | 07.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Napoli-Pisa chiude la quarta giornata di Serie A. Oggi, lunedì 22 settembre, i campioni d'Italia in carica affrontano la squadra di Alberto Gilardino al Maradona per tornare in testa alla classifica. Gli azzurri arrivano da tre successi nelle prime tre partite di campionato, mentre i toscani hanno conquistato solo un punto alla prima giornata, contro l'Atalanta. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Napoli-Pisa in tv e streaming.

Napoli-Pisa, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Pisa, in campo stasera alle 20:45:

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Politano, Lucca, Neres. All. Conte.

Pisa (3-5-2) Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Moreo. All. Gilardino.

Napoli-Pisa, dove vederla

Napoli-Pisa sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno, ma sarà visibile anche su Dazn. Partita disponibile in streaming su Sky Go, NOW e sull'app di Dazn.

