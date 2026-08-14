circle x black
Cerca nel sito
 

Antonelli va ad allenare in Cina, Paltrinieri perde il suo tecnico

Il fuoriclasse azzurro perde la sua guida dopo sette annni di collaborazione

Gregorio Paltrinieri - Ipa/Fotogramma
Gregorio Paltrinieri - Ipa/Fotogramma
14 agosto 2026 | 16.21
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Fabrizio Antonelli tecnico del nuoto di fondo italiano e di Gregorio Paltrnieri lascia il suo incarico per andare ad allenare in Cina. Lo annuncia la Fin con una nota sul proprio sito ufficiale a pochi giorni dalla conclusione degli Europei in acque libere. "Un nuovo e prestigioso riconoscimento ribadisce l'autorevolezza internazionale della scuola tecnico-didattica della Federazione Italiana Nuoto. Fabrizio Antonelli intraprenderà una nuova avventura professionale in Cina, dove ricoprirà un ruolo apicale nell'ambito di un programma di sviluppo dell'alto livello per l'open water. Si tratta di un passaggio che proietta l'eccellenza metodologica azzurra su scala globale, coronando indirettamente un decennio di affermazione progressiva, scandito da un palmarès impressionante di medaglie olimpiche, mondiali ed europee che hanno scritto pagine storiche del fondo italiano".

Gregorio Paltrinieri resta così senza l'allenatore che lo ha guidato dal 2019 quando terminò la collaborazione con Stefano Morini. Il 32enne carpigiano ha ringraziato al suo ex allenatore sui social. "Quando abbiamo iniziato a nuotare insieme venivo da grandi stagioni piene di successi, ma iniziavo a pensare che i giorni migliori fossero passati. Da lì: 4 medaglie olimpiche, 13 mondiali, 16 europee, una coppa del mondo di fondo e 3 record europei in vasca. Mi sono ricreduto. Grazie Fabrizio Antonelli".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fabrizio antonelli gregorio paltrinieri antonelli va ad allenare in cina allenatore paltrinieri in cina federnuoto nuoto
Vedi anche
Otto anni fa il crollo del Ponte Morandi, il ricordo del vigile del fuoco: "Sembrava caduta una bomba" - Video
Quadri di Cezanne, Renoir e Matisse rubati a Parma, il video dei ladri in azione
Ballando con le stelle, Noemi Bocchi imita il 'moonwalk'. L'ironia di Totti: "Ma che ti sei operata all'anca?"
Sara Curtis, l'abbraccio emozionante con i genitori dopo il nuovo record del mondo - Video
Venezia, avvistato un delfino nel Canal Grande. Il sindaco: "Proteggiamolo" - Video
Como, incendio boschivo sul monte Goj: 100 vigili del fuoco a lavoro - Video
Mercati sui massimi, Nasdaq sopra i 30.000 e petrolio in calo - Video
Matteo Renzi a sorpresa al concerto di Katy Perry in Costa Smeralda - Video
News to go
Controlli Nas sull'acqua in bar e ristoranti, irregolare più di un locale su due
"Si tocca la pancia per svegliare Trump con una scossa", la nuova teoria complottista sui social
Il timelapse dell'eclissi solare, le immagini dell'osservatorio di Greenwich
Lo spettacolo dell'eclissi visto dalla spiaggia, sole oscurato dalla luna al tramonto - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza