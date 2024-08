Gregorio Paltrinieri medaglia d'argento nei 1500 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro, 30 anni, oggi 4 agosto chiude alle spalle dello statunitense Bobby Finke, che trionfa e si aggiudica la medaglia d'oro stabilendo il nuovo record del mondo con il tempo di 14'30''67. Paltrinieri, secondo in 14'34''55 (tempo inferiore di 0''02 rispetto a quello stampato per l'oro di Rio 2016), conquista la seconda medaglia ai Giochi dopo il bronzo negli 800 stile libero.

Super Greg, con l'acuto di oggi, diventa il nuotatore azzurro più medagliato alle Olimpiadi: un oro a Rio 2016, due argenti e due bronzi. Il veterano non ha ancora concluso la sua avventura a Parigi 2024: in calendario c'è ancora la 10 km in acque libere.

"Salire ancora sul podio nei 1500, la gara che sento più mia, è splendido. Finke è partito subito, non me lo aspettavo. Ho cercato di tenere il suo passo e ce l'ho fatta, poi sappiamo che gli ultimi 50 metri di Bobby sono fortissimi", dice Paltrinieri ai microfoni della Rai. "Ho vinto la quinta medaglia olimpica, è incredibile. Dopo ogni edizione dei Giochi penso che non sarà a quella successiva: l'ho pensato dopo Rio, l'ho pensato dopo Tokyo. E invece sono ancora qui, ci sono momenti difficili ma ho sempre continuato a credere in me stesso, sono stato costante. Ora ho qualche giorno di riposo, da 3 giorni ho una febbre da stress: mi misuravo la temperatura fino ad un'ora prima della gara, ora posso riposare qualche giorno prima della 10 km", aggiunge.