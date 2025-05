Pancalli: "Sport fondamentale per costruire cittadini migliori"

“Lo sport è fondamentale perché mette ragazzi e ragazze in un contesto organizzato in cui il rispetto delle regole è importante e questo favorisce l’educazione pedagogica, fondamentale per costruire cittadini migliori”.

Così il presidente del Cip Luca Pancalli a margine della Maratona Bullismo, durante cui è stato presentato il primo rapporto dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile, al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos a Roma. “Lo sport rappresenta la terza agenzia educativa del Paese dopo la famiglia e la scuola, per far capire la sua importanza. Lo sport infine rappresenta il contenitore di tutti quei princìpi, di quei valori, che si ottengono solo con l’attività sportiva ma sono necessari per la crescita dei più giovani” conclude Pancalli.