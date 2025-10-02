Jasmine Paolini in campo a Pechino. Il giorno dopo il trionfo di Jannik Sinner, che ha battuto Learner Tien nella finale dell'Atp 500, la tennista azzurra affronta oggi, giovedì 2 ottobre, la statunitense Amanda Anisimova, numero quattro del mondo, - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale del tabellone Wta. Paolini nei turni precedenti ha battuto Sevastova all'esordio, Kenin al secondo turno e Bouzkova negli ottavi. Animisova invece ha superato Boulter prima della 'padrona di casa' Zhang e Muchova.

Paolini-Anisimova, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Anisimova è in programma oggi, giovedì 2 ottobre, alle 12 ora italiana. Le due tenniste si sono sfidate in un solo precedente, nei sedicesimi del Wta di Parma, dove la statunitense si impose in due set.

Paolini-Anisimova, dove vederla in tv

Paolini-Anisimova sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro su SuperTennis. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma di SuperTennis.