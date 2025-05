Le due italiane, campionesse in carica agli Internazionali, hanno superato le russe in due set

Jasmine Paolini e Sara Errani volano in finale nel doppio femminile agli Internazionali d'Italia 2025. La coppia azzurra oggi, venerdì 16 maggio, ha battuto le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Nell'ultimo atto del Masters 1000 di Roma, Paolini-Errani, campionesse in carica dopo il trionfo della scorsa edizione, affronteranno la vincente della sfida tra Kudermetova/Mertens e Hunter/Perez.

Nella rivincita della finale olimpica di Parigi 2024, vinta da Paolini-Errani, le azzurre partono forte e piazzano subito un break che le permette di andare avanti nel punteggio. Le russe resistono e rimangono aggrappate al set, ma senza mai riuscire a pareggiare i conti, perdendo così il primo parziale 6-4. Nel secondo sono ancora una volta le azzurre a rubare per prime la battuta, con le avversarie che pochi game dopo riescono a piazzare il controbreak. Paolini-Errani non si scoraggiano e reagiscono subito nel gioco successivo, tornando avanti nel punteggio e chiudendo i conti con un altro 6-4.