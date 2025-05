Jasmine Paolini vola in finale agli Internazionali d'Italia 2025. La tennista azzurra oggi, giovedì 15 maggio, ha battuto la statunitense Peyton Stearns in due set con il punteggio di 7-5, 6-1. Ora Paolini affronterà, nell'ultimo atto del Masters 1000 di Roma, in programma sabato 17 maggio, la vincente dell'altra semifinale del tabellone Wta tra la cinese Qinwen Zheng e l'americana Coco Gauff.

La partita

Forse sarà stato quel sogno di una finale a Roma, mai raggiunta nel tabellone principale, dopo il trionfo nel doppio dello scorso anno. Forse quell'emozione Paolini non è riuscita a gestirla. Ma Jasmine, sul campo del Centrale, non entra da numero cinque del mondo. L'azzurra subisce subito l'aggressività in risposta di Stearns, che del ranking è numero 42, e subisce break in apertura. Il resto del set Paolini lo passa a rincorrere. Si conquista la palla del controbreak, ma la spreca. Se fossimo su un campo di calcio, diremmo "gol sbagliato, gol subito". All'ottavo game Stearns conquista il secondo break della sua partita, poi Paolini ruggisce. Nel gioco successivo si prende altre due possibilita per il controbreak. L'americana resiste alla prima, cede alla seconda. Jasmine urla e si carica, facendo esplodere il Foro. Poi pareggia i conti e sorpassa. La sua rimonta è fatta di dritti lungolinea e rovescio letali, con Stearns che, con il passare dei punti, si è fatta sempre più innocua. E così Jasmine conquista il primo set 7-5.

L'inerzia del match ora è totalmente cambiata. Paolini comanda il gioco, Stearns corre e al terzo game cede. Il primo break di Jasmine fa esplodere una volta di più il Centrale, che da troppo aspetta una finale femminile tinta d'azzurro. Quella di Paolini non è più una partita, ma un dominio. Jasmine piazza un altro break al quinto game e vola via, mettendo le mani sul set e sul match, chiuso con un altro break 6-1 per l'apoteosi dei suoi tifosi. E così, undici anni dopo, una tennista azzurra torna in finale agli Internazionali.