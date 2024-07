Si tuffa e recupera una cuffia: tanto basta per mandare il pubblico in visibilio

Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno il primo eroe a sorpresa. E' 'Bob the cap catcher', come lo hanno ribattezzato i media americani. 'Il cacciatore di cuffie' è un assistente de La Défense Arena, che ospita la piscina per le gare di nuoto. L'uomo, che non ha voluto rendere noto il proprio nome, si è tuffato per recuperare una cuffia persa dalla statunitense Emma Weber. Si è 'esibito' davanti a 15.000 spettatori e la sua performance è stata salutata dall'ovazione del pubblico. Fisico non proprio scolpito, costume colorato, 'Bob' ha compiuto la missione ed è tornato nei ranghi: niente interviste, deve concentrarsi sul lavoro.

Bob the cap catcher, needs to be interviewed by @SnoopDogg at the Olympics. pic.twitter.com/tokUJz5MtI — DeHuff Uncensored - Podcast (@dehuffpodcast) July 28, 2024

"Questa situazione è normale nelle competizioni di nuoto", dice un portavoce delle Olimpiadi alla Cnn, che avrebbe voluto approfondire il tema. "Gli assistenti sono le uniche persone che indossano un costume, a parte gli atleti. Una richiesta può arrivare per recuperare un oggetto in fondo alla vasca prima della gara successiva. In questo caso, la richiesta è stata fatta all'assistente più vicino". Appunto, a Bob.