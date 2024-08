Il tennista italiano affronta in semifinale il tedesco oro olimpico in carica

Oggi, 1 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024 Lorenzo Musetti affronterà ai quarti di finale il tedesco Alexander Zverev, oro olimpico in carica e numero 4 al mondo.

Il match si svolgerà intorno alle 13.30 sul campo del Roland Garros.

Dove vedere la gara

E' possibile seguire le Olimpiadi di Parigi 2024 in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming su Rai Play.

Il match viene trasmesso anche su Eurosport, disponibile via satellite su Sky, e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.