Rafa Nadal eliminato anche nel doppio maschile, ai quarti di finale di Parigi 2024, in coppia con Carlos Alcaraz. Dopo il k.o. in singolare Novak Djokovic, il 38enne spagnolo dice addio al sogno medaglia. I due iberici si sono arresi agli statunitensi Rajeev Ram e Austin Krajicek che li hanno battiti 6-2, 6-4, staccando il pass per le semifinali. Alcaraz resta in corsa nel singolare dove sfiderà lo statunitense Tommy Paul.