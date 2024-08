Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti vicini all'oro nella vela alle Olimpiadi di Parigi 2024. La coppia, oro uscente a Tokyo 2024 e 4 volte campioni del mondo sul catamarano volante Nacra 17 foil, hanno chiuso la fase delle Opening Series con un secondo posto nella 12esima e ultima regata: ora guidano la classifica con un margine di 14 punti sull'equipaggio argentino, 20 su quello neozelandese e su quello britannico, i diretti concorrenti. Domani basterà loro piazzarsi almeno al settimo posto -sui dieci complessivi- per la medaglia d'oro.

Ciclismo su pista

L'Italia dell'inseguimento a squadre femminile si qualifica alle semifinali per l'oro e l'argento. Martina Fidanza, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster sono arrivate quarte nella batteria di qualificazione con 4'07"579. Prime delle escluse le tedesche campionesse olimpiche in carica e recordwomen.

Pallanuoto, Setterosa out

Italia sconfitta e eliminata nei quarti di finale del torneo di pallanuoto femminile. Il Setterosa oggi 6 agosto è stato battuto dall'Olanda, che si è imposta per 11-8 e si è qualificata per le semifinali. Le azzurre sono finite k.o. in un match condizionato dal pessimo rendimento dell'Italia nelle situazioni di superiorità numeriche: 7 chance, 0 gol. L'Olanda, invece, è andata a segno 7 volte su 11 azioni in superiorità numerica. Le orange affronteranno in semifinale la Spagna, che nei quarti ha travolto il Canada per 18-8.