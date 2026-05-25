Per la prima volta nella storia della Champions League sia Milan che Juventus sono fuori

La Serie A ha consegnato i suoi verdetti definitivi e, per Milan e Juventus, sono stati impietosi: rossoneri e bianconeri sono infatti fuori dalla Champions League, un doppio flop storico che non si era mai verificato da quando esiste l'attuale edizione della competizione. La stagione lascia così non solo l’amaro in bocca ma anche tanti interrogativi aperti sul futuro, a cominciare dalle posizioni di Allegri e Spalletti.

In casa Milan non si salva nessuno: nel girone di ritorno i rossoneri hanno conquistato solo 25 punti, 20 in meno rispetto a quello d’andata, e hanno perso sei volte nelle ultime dieci gare, mancando così l’obiettivo minimo della Champions. A Milanello rischiano tutti e il primo a lasciare dovrebbe essere Allegri, l’uomo con cui il Diavolo sarebbe dovuto ripartire ma che, probabilmente, non verrà riconfermato. Secondo gli esperti di Sisal, per sostituire il tecnico livornese in pole c’è Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna accostato al Milan già in altre occasioni: le possibilità di vederlo sulla panchina rossonera sono a 3,50. Subito dietro, Francesco Farioli, allenatore del Porto e fresco vincitore del campionato, a 4,00. Altro nome in lizza è quello di Antonio Conte, a 4,50, a pari quota con la conferma di Allegri, mentre a 6,00 c’è l’opzione Palladino.

Obiettivo sfumato anche per la Juventus, protagonista di una stagione a singhiozzo in cui hanno pesato i pareggi casalinghi con Lecce, Sassuolo e Verona e le sconfitte a Cagliari e in casa con la Fiorentina. Nonostante la delusione, la Vecchia Signora dovrebbe ripartire comunque da Luciano Spalletti, che per gli esperti di Sisal sarà confermato per guidare la Juventus nel prossimo campionato e in Europa League, a 1,08. L’unico rivale all’orizzonte sembra essere Antonio Conte, che però è nettamente staccato, a quota 9,00.