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'Per vincere domani', come il calcio italiano può uscire dalla sua crisi più nera: il nuovo libro di Ivan Zazzaroni

L'autore attraversa le macerie del fallimento dell'Italia con un'analisi schietta, denunciando come il calcio si sia trasformato in un servizio a pagamento che seleziona per censo e non per merito

La copertina del libro - Foto Mondadori
La copertina del libro - Foto Mondadori
03 giugno 2026 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Per vincere domani". E' questo il titolo dell'ultimo libro di Ivan Zazzaroni che cerca di trovare una possibile soluzione per far uscire il calcio italiano, reduce dalla terza mancata qualificazione consecutiva al mondiale, dalla sua crisi più nera. Dare la colpa a un rigore fallito o a un capriccio della sorte è un errore, perché la Nazionale non è il problema ma il sintomo, il punto d'arrivo di una filiera che ha deciso di curare le foglie anziché le radici. Zazzaroni attraversa le macerie di questo fallimento con un'analisi schietta e necessaria, denunciando come il calcio - storicamente strumento di mobilità sociale del Paese - si sia trasformato in un servizio a pagamento che seleziona per censo e non per merito. «Giocano solo i ricchi» scrive, e non è una provocazione, ma la constatazione di un paradosso: in un sistema che ha triplicato i dirigenti e dimezzato i talenti, l'accesso al campo è filtrato da barriere economiche insormontabili. Dalle scuole calcio ridotte a franchising alle quote annuali che pesano sui bilanci familiari come affitti, il pallone ha smesso di rotolare negli oratori e nelle periferie per chiudersi in recinti d'élite, dove i bambini diventano clienti e il talento un fattore secondario. Attraverso un serrato confronto con i modelli europei - dalla coerenza tecnica della cantera spagnola alla programmazione metodica della Germania - l'autore mette a nudo un sistema che brucia le tappe e usa i giovani come pedine di bilancio, dimenticando che il talento ha bisogno di tempo, protezione e, soprattutto, di quella «fame» che si coltiva solo nello spazio libero del gioco. Questo libro non è solo un atto d'accusa contro l'avidità e l'indifferenza delle istituzioni, è una riflessione urgente sulla necessità di restituire al calcio la sua dimensione di bene pubblico. Bisogna ripartire dalla base, abbattendo le barriere che tengono fuori troppi ragazzi e restituendo ai bambini il diritto all'errore e al divertimento: sono questi i passaggi fondamentali da fare oggi, per vincere domani.

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zazzaroni libro per vincere domani
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