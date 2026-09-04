Kimi Antonelli a Monza come... Valentino Rossi al Mugello. Il pilota della Mercedes, leader del Mondiale, indosserà nel Gran Premio d’Italia di domenica 6 settembre un casco speciale, con il tricolore, per celebrare l’Italia e la leggenda della MotoGp, nove volte campione del mondo. “A casa corriamo con colori speciali – racconta il bolognese sui social, presentando il casco con la figura stilizzata del ‘Dottore’ direttamente dal quartier generale della Mercedes all'Autodromo -. Era un mio desiderio correre con un casco ispirato a quelli di Vale. Quando mi hanno proposto il casco del Mugello 2002 ho capito che era quello giusto”.

L’elmetto è impreziosito da 22 vignette rappresentanti ‘l’italiano vero’ e raccontate in un video da Antonelli. Dagli usi ai costumi, passando per vizi e... virtù. Le più simpatiche? Pizza, baffi, spaghetti, la Nazionale di calcio e il caffè. E poi, l’iconica moto di Valentino Rossi e il numero 12 a cui Antonelli è molto legato. “Un casco speciale, per una gara speciale”. Parola di Kimi.