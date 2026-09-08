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"Preferisce il kebab... alla pizza": la Lega 'punge' Calhanoglu sui social

Il curioso post condiviso su X dal Carroccio ha raccolto le risposte di diversi utenti

Calhanoglu - IPA + X
Calhanoglu - IPA + X
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08 settembre 2026 | 19.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Lega 'contro' Hakan Calhanoglu. I profili social del 'Carroccio' hanno pubblicato nel pomeriggio di oggi, martedì 8 settembre, una card 'provocatoria' contro il calciatore turco dell'Inter, protagonista di un grande avvio di campionato con i nerazzurri di Chivu. "Preferisco Baklava e kebab a tiramisù e pizza" si legge nel post condiviso su X dalla Lega, che con una emoji sarcastica sembra prendere in giro le preferenze di Calhanoglu, più propenso - per origini - a specialità della cucina turca rispetto a quella italiana.

A corredo del post, tanti utenti 'difendono' però il calciatore dell'Inter: "È turco, normale che preferisca il cibo turco. Non c'è nulla di strano". E ancora, qualcun altro: "Perché? Cosa vi aspettavate?".

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