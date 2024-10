Press Padel tour, al via la seconda edizione del torneo dedicato a giornalisti e addetti alla comunicazione

Dopo il successo della sessione primaverile, ha preso il via a Roma la seconda edizione del Press Padel Tour. Si tratta del primo torneo in Italia dedicato a giornalisti e addetti alla comunicazione. Numerose e prestigiose le testate coinvolte: La Repubblica, Corriere dello Sport, Tg5, Tg1, Adnkronos, Striscia la Notizia, Sky, Dazn, Dagospia, La Presse, La7, Agimeg, Igt, Eurobet, Roma Capitale. Tra i giocatori l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione ma anche gli ex calciatori Luca Marchegiani ed Abel Balbo. I giornalisti e gli addetti alla comunicazione si sfideranno sui campi del Lodigiani Padel, Contra Padel e Jolly Padel e daranno vita a partite agguerrite e molto combattute. Tutto ovviamente all’insegna del divertimento e del piacere di condividere un’esperienza di sport insieme a tanti colleghi.

La grande novità della seconda edizione del Press Padel Tour è il tabellone femminile. Al via 13 coppie femminili che andranno ad aggiungersi alle 14 coppie maschili, per un totale di 54 giocatori. Per i sei gironi eliminatori sono stati scelti nomi risonanti, Jose Maria, Triay e Orsi per quelli femminili e Tapia, Coello e Galan per quelli maschili. Il torneo nelle fasi finali si dividerà in due tabelloni il Gold ed il Silver. Le migliori squadre dei tre gironi prenderanno parte al tabellone Gold, per il quale è previsto come premio una clinic di padel di tre giorni per due persone a Barcellona. Le restanti squadre scenderanno in campo per conquistare la finale del tabellone Silver, dove c’è in palio una clinic di padel di tre giorni per due persone in Italia. Previsti premi anche per tutte le squadre che accederanno alle semifinali.

È prevista una targa per il miglior “padelista” del torneo che sarà scelto dagli stessi giocatori. La serata di presentazione è stata arricchita da un match esibizione che ha visto scendere in campo Carolina Orsi - numero uno italiana e 27 del ranking mondiale - madrina della manifestazione, in coppia con Leonardo Metalli del TG1, contro Stefano Meloccaro e Angelo Mangiante di SKY. Alla serata ha partecipato come ‘guest star’ l’olimpionica di tuffi Chiara Pellacani. Il torneo si svolgerà in tre circoli romani, il Lodigiani Padel in via Giuseppe Rosaccio, il Jolly Padel di via Concesio e il Contra Padel in via Mattia Battistini. Importanti e di rilievo gli sponsor di questa edizione, Blu Banca, Lotto Eyewear, Novomatic, GreenVision, Bullpadel Store, Padel Outlet Store e My Padel Outlet.