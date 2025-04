La MotoGp scende in pista in Qatar. Oggi, sabato 12 aprile, si corrono le qualifiche del Gp Qatar 2025, quarto appuntamento del Mondiale. Sul circuito di Lusail Bagnaia, trionfatore ad Austin, va a caccia del compagno in Ducati Marc Marquez, secondo della classifica Piloti a un punto di distanza dal fratello Alex, mentre Pecco insegue al terzo posto.

Qualifiche MotoGp, orario e dove vederle in tv

Le qualifiche del Gp del Qatar sono in programma oggi, sabato 12 aprile, alle ore 14.40. Le qualifiche di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport e disponibili anche in chiaro su TV8, così come in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sul sito web di TV8.