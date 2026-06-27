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Sinner, si avvicina l'esordio a Wimbledon: data, orario e dove vederlo in tv

Il tennista azzurro sfida Kecmanovic al primo turno dello Slam di Londra

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
27 giugno 2026 | 11.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando gioca Jannik Sinner a Wimbledon 2026? Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo - in diretta tv e streaming - nello Slam di Londra, il terzo della stagione, a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto nella finale dello scorso anno Carlos Alcaraz, assente per infortunio. Al primo turno Sinner sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic, nel match che segnerà il suo ritorno dopo il malessere che lo ha colpito al Roland Garros, portandolo all'eliminazione al secondo turno.

Sinner-Kecmanovic, data e orario

La sfida tra Sinner e Kecmanovic è in programma lunedì 29 giugno alle ore 14.30. Come da tradizione il campione in carica aprirà ufficialmente il torneo londinese sul campo Centrale di Wimbledon, e questa volta toccherà all'azzurro scendere in campo per primo.

Sinner-Kecmanovic, i precedenti

Sinner e Kecmanovic si sono affrontati in 4 occasioni. L'altoatesino ha vinto tutte le sfide. Il 24enne altoatesino, in particolare, si è imposto nell'ultimo confronto diretto andato in scena proprio sull'erba di Wimbledon nell'edizione 2024 del torneo: Sinner, al secondo turno di 2 anni fa, ha avuto la meglio in 3 set lasciando al rivale appena 7 game.

Sinner-Kecmanovic, dove vederla in tv

Sinner-Kecmanovic, come tutte le partite di Wimbledon 2026, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esculsiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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