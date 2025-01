L'inglese è in uscita dal Manchester United e potrebbe sbarcare in Serie A

Marcus Rashford al centro di un derby di calciomercato. La sfida tra Milan e Juventus potrebbe spostarsi dalla Supercoppa italiana, dove i rossoneri hanno battuto i bianconeri in semifinale, al tavolo delle trattative. Entrambe le squadre si stanno muovendo per regalare ai propri allenatori un innesto in attacco e avrebbero messo gli occhi sul calciatore del Manchester United.

Rashford, attaccante inglese in uscita dal Manchester United, è il nome individuato da Moncada per rinforzare gli esterni offensivi. Non convocato nel match pareggiato contro il Liverpool, Rashford in stagione ha collezionato 24 presenze e 7 gol, ma è stato escluso dalle ultime cinque partite. Il suo rapporto con Amorim non è mai decollato e il suo legame con il club che lo ha cresciuto si è deteriorato anche a causa di comportamenti sopra le righe fuori dal campo. Il Milan si è interessato al giocatore e ha sondato il terreno, raccogliendo una disponibilità di massima dalle parti. Lo scoglio in questo caso è rappresentato dall'ingaggio percepito da Rashford: 14 milioni di euro. Una cifra fuori budget per il Milan, anche con copertura parziale dello United.

I rossoneri però non sono gli unici interessati all'attaccante inglese. Secondo quanto riportato dall'Inghilterra infatti, sul giocatore c'è anche la Juventus, alla ricerca di un calciatore in grado di agire anche da vice Vlahovic. I bianconeri hanno già avviato i contatti con l'entourage di Rashford prospettandogli un ruolo centrale nel progetto bianconero. Thiago Motta lo accoglierebbe a braccia aperte, con Giuntoli che sembra disposto a fare un investimento a titolo definitivo, mentre il Milan lo vorrebbe in prestito inserendo un diritto di riscatto, condizione che non entusiasma lo United. La scelta finale, in ogni caso, spetterà al giocatore, sempre più vicino a sbarcare in Serie A.