Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha vinto la Coppa Intercontinentale. In Qatar nella finale a Lusail i blancos si sono imposti nettamente sul Pachuca per 3-0 con le reti di Mbappè, Rodrygo e Vinicius su calcio di rigore. Per il tecnico di Reggiolo 15esimo trofeo alla guida dei blancos che ne fa l'allenatore più vincente nella storia del club. Le merengues hanno superato agevolmente nella finale i messicani vincitori della Concacaf Champions League.

La partita

Ancelotti per la sfida manda subito in campo Mbappè, recuperato dopo l'infortunio, insieme con Rodrygo, Bellingham e Vinicius. Nonostante la potenza offensiva degli spagnoli sono i messicani a partire meglio con Courtois bravo in un paio di interventi su Rodriguez e Idrissi. Il Real dopo una prima fase a ritmi più blandi, accelera al 37' quando Bellingham trova lo spazio, doppio passo di Vinicius e palla a Mbappè che mette in rete il pallone dell'1-0. Nella ripresa la squadra di Ancelotti gioca con maggiore tranquillità e raddoppia al 53' con una perla di Rodrygo, che sullo scarico di Mbappè finta di sinistro e poi di destro la piazza a giro nell'angolino. Controllo del Var per un possibile fuorigioco influente di Bellingham, ma poi viene confermata la rete. Il Pachuca tenta di rifarsi avanti ma Courtois si fa trovare pronto. Poi all'83' il Real chiude la gara con il calcio di rigore realizzato da Vinicius jr. e assegnato per un intervento di Idrissi su Lucas Vasquez. Dal dischetto il brasiliano non sbaglia e fa 3-0. Nel finale un gol annullato per fuorigioco al Pachuca che comunque non avrebbe cambiato la storia.