Liam Lawson sarà il secondo pilota ufficiale della Red Bull nel Mondiale 2025 di Formula 1. La scuderia ha annunciato che il 22enne pilota neozelandese sostituirà il messicano Sergio Perez e affiancherà l'olandese Max Verstappen, campione del mondo nel 2024. Lawson non è un esordiente assoluto in Formula 1. Nelle ultime 2 stagioni, ha disputato alcune gare al volante della Alpine. Nel campionato appena concluso, ha collezionato due noni posti come miglior piazzamento.