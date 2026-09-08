Regina Baresi ricoverata all'ospedale San Raffaele di Milano per un'infezione renale. "Se volevo essere paziente mi facevo ricoverare. Eccomi, non sono scomparsa. Sono qui da martedì sera e dovrò rimanerci ancora per un pochino di giorni, per fortuna niente di grave ho un’infezione renale con due piccoli ascessi che spero si risolvano entro la fine della prossima settimana. Per fortuna ho la dieta libera!!", scrive su Instagram l'ex capitana dell'Inter raccontando il ricovero dei giorni scorsi.

La figlia di Beppe Baresi aggiunge una dedica al compagno rimasto al suo fianco nelle ore più difficili. "Ci sei stato dal primo secondo senza lasciarmi da sola un attimo. Siamo arrivati al Pronto Soccorso che stavo malissimo, abbiamo passato la notte vicini con la paura della febbre a 39,5 che non scendeva e non dimenticherò mai le ore su quelle seggioline verdi così scomode e così fredde. Tenere la tua mano, guardarti negli occhi, vedere un tuo sorriso mi tranquillizzavano. Dopo 24 ore di attesa il ricovero. Giorni chiusa qui dentro, giorni in cui misuravamo la febbre sperando scendesse. Hai fatto i salti mortali per stare più tempo possibile con me, tutta la strada avanti e indietro dal lavoro all’ospedale, il traffico, la stanchezza. Eppure c’eri sempre", aggiunge. "La doccia fatta ogni sera qui, i vestiti di cambio in un borsone, pranzo e cena senza grandi richieste, ma eri qui, ogni volta tornavi e questa è stata la dimostrazione più grande che potesse riempirmi il cuore. Mi hai portato la Nutella, mi hai portato il nocciolino, mi hai portato piccoli pezzettini di casa che ci facevano sentire un po’ meno stranieri. E poi mi hai fatta sentire bella, nonostante tutto. E quando ogni giorno dalla vetrata della stanza ti vedo in strada camminare verso l’ingresso, il mondo torna a colori. Sei stato la mia cura. Sei la mia cura. Ti ringrazierò per sempre. Presto torniamo a casa insieme".