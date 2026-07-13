circle x black
Cerca nel sito
 

Wimbledon, Sinner: "Sangue, sudore e lacrime di gioia"

Il numero uno del mondo ringrazia il suo team all'indomani del trionfo sull'erba londinese

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
13 luglio 2026 | 17.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"Sangue, sudore e lacrime (di gioia)! Questo team mi sprona, mi mette continuamente alla prova e non mi delude mai. Non sarei qui senza di voi. Non riesco a credere che ci siamo riusciti di nuovo. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile! Ci vediamo l'anno prossimo Wimbledon". Così su Instagram Jannik Sinner all'indomani del trionfo bis sull'erba londinese, dove posta diverse foto del successo ai 'Championships' e tra questa una con tutto il suo team.

L'altoatesino ha sconfitto in finale il tedesco Alexander Zverev in 4 set. "Congratulazioni Sascha per il tuo straordinario torneo. È stata una grande battaglia ieri, mi hai spinto al limite", ha aggiunto il numero uno del mondo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
wimbledon wimbledon 2026 sinner zverev
Vedi anche
Auto finisce in mare a Trieste, sei militari si tuffano per salvare il conducente - Video
Adinolfi interrogato, il difensore: "Ha confermato di aver restituito parte dei soldi utilizzati per le scommesse" - Video
Cisgiordania, la denuncia del deputato Usa Ro Khanna: "Bloccato da coloni israeliani armati" - Video
Maxi operazione a Palermo, presa la "banda dei Kalashnikov": 15 fermi - Video
News to go
Caldo estremo almeno fino al 20 luglio, temperature oltre i 40 gradi nelle Isole maggiori
Russia, il collaudo della mitragliatrice è un disastro - Video
News to go
Ondate di calore, il piano di Roma per ridurre l'impatto sui cittadini
News to go
Tour de France 2026 prosegue, ultime tappe e gran finale
Caldo, bollettini giornalieri del ministero della Salute su 27 città - Video
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza