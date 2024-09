Rigivan Ganeshamoorthy, dalla medaglia d'oro alle Paralimpiadi all'intervista virale - Ascolta

La storia vincente di Rigivan Ganeshamoorthy, detto amichevolmente Rigi, romano di 25 anni con genitori dello Sri Lanka, medaglia d’oro nel lancio del disco alle Paralimpiadi di Parigi, protagonista in Tv, dell'intervista più divertente della competizione, diventata popolarissima sul web. In diretta con Elisabetta Caporale, il medagliato d'oro ha mostrato tutta la sua grande simpatia, tanta autoironia e una fantastica spontaneità, oltre che meravigliose parole per chi gli è vicino. Ma chi è veramente Rigivan Ganeshamoorthy, scopriamolo assieme.