circle x black
Cerca nel sito
 

Arriva il robot... più veloce di Bolt: il record assurdo nei 100 metri - Video

A Pechino, una macchina ha chiuso la gara regina dell'atletica in 9"39

Tiangong Ultra - IPA
Tiangong Ultra - IPA
25 agosto 2026 | 15.06
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Per anni è sembrato un limite quasi impossibile da superare. Quei 9"58 corsi da Usain Bolt a Berlino nel 2009 appartenevano alla storia dello sport e sembravano destinati a rimanere lì, intoccabili. A Pechino, però, qualcosa è cambiato: a fermare il cronometro sotto il record del giamaicano è stato pochi giorni fa... un robot umanoide.

Tiangong Ultra, questo il nome della macchina sviluppata da Beijing Humanoid Robot Innovation Center, ha percorso i 100 metri in 9"39, facendo segnare un tempo più veloce del primato mondiale del giamaicano.

Tiangong Ultra ha battuto così, nell'esibizione di Pechino, il robot prodotto da Honor. Non si tratta di un nuovo record mondiale dell’atletica, certo, ma la notizia non può che destare curiosità tra gli appassionati.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Robot Bolt Record Bolt Robot record 100 metri 100 metri
Vedi anche
Olbia, la visita a sorpresa di Fedez e Giulia Honegger al canile comunale - Video
Il premier britannico Burnham suona gli Smiths durante la visita in Ucraina - Video
Venezia, ecco l'isola privata da 5,5 milioni in vendita nella laguna - Video
Tornado devasta un paese nel sud della Francia, danneggiate centinaia di case - Video
Piove dentro l'aeroporto di Malpensa, i video dell'acqua vicino alle aree bagagli
Meloni ad Amatrice, l'anziano la accarezza e lei: "Non mi far commuovere, ti voglio bene" - Video
Mercati nervosi con dazi Canada e isolamento economico Iran, oro sui massimi
Rocca: "Ad Amatrice comunità resiliente, accelerare la ricostruzione" - Video
Sindaco di Amatrice: "C'è tanta voglia di ritrovare normalità, territorio ha bisogno di crederci" - Video
News to go
Consumi culturali, cresce la spesa media delle famiglie italiane
In valigia carte Pokémon e One Piece per 27mila euro, maxi sequestro a Malpensa - Video
Marsilio: "In Abruzzo ricostruzione procede anche se complicata dal 'doppio cratere'" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza