Tutto pronto per il Roland Garros 2025. Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per il secondo Slam della stagione, dopo aver già visto gli Australian Open ed essere stato battuto nella finale degli Internazionali d'Italia da Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro ha fatto segnare il suo ritorno nel Masters 1000 di Roma dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol.

Sinner si prepara dunque a volare a Parigi, dove lo scorso anno si era fermato in semifinale, eliminato proprio dallo spagnolo, che poi ha conquistato la vittoria battendo, nell'ultimo atto del torneo, Alexander Zverev. Dal calendario ai tennisti italiani impegnati, fino al montepremi: tutte le informazioni sul prossimo Roland Garros.

Roland Garros, il calendario

Il Roland Garros prenderà il via con il sorteggio in programma giovedì 22 maggio, mentre il tabellone principale inizierà il 25 maggio e terminerà domenica 8 giugno, quando è prevista la finale maschile. Ecco il calendario completo:

Domenica 25 maggio: primo turno singolare

Lunedì 26 maggio: primo turno singolare

Martedì 27 maggio: primo turno singolare

Mercoledì 28 maggio: secondo turno singolare

Giovedì 29 maggio: secondo turno singolare

Venerdì 30 maggio: terzo turno singolare

Sabato 31 maggio: terzo turno singolare

Domenica 1 giugno: ottavi di finale singolare

Lunedì 2 giugno: ottavi di finale singolare

Martedì 3 giugno: quarti di finale singolare

Mercoledì 4 giugno: quarti di finale singolare

Giovedì 5 giugno: semifinali singolare femminile, finale doppio misto

Venerdì 6 giugno: semifinali Singolare maschile

Sabato 7 giugno: finale Singolare femminile, finale doppio maschile

Domenica 8 giugno: finale Singolare maschile, finale doppio femminile

Roland Garros, gli italiani impegnati

Al Roland Garros sarà presente una fitta presenza azzurra. I tennisti italiani già certi di accedere al tabellone principale maschile sono: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Francesco Passaro. Non è riuscito a superare le qualificazioni invece Fabio Fognini. Per quanto riguarda il tabellone femminile saranno in campo Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Roland Garros, il montepremi

Come ogni Slam, il Roland Garros garantisce un ricco montepremi, che va da un minimo di quasi centomila euro, per chi viene eliminato al primo turno, fino a oltre due milioni per il vincitore finale. Tutti i premi:

Primo turno: 78.000

Secondo turno: 117.000

Terzo turno: 168.000

Ottavi: 265.000

Quarti: 440.000

Semifinale: 690.000

Finalista: 1.275.000

Vincitore: 2.550.000

Roland Garros, dove vederlo in tv

Il Roland Garros sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn e Discovery+.