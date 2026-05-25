Il tennista ceco è stato battuto in tre set al primo turno
Cade un big al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, il ceco Jiri Lehecka, battuto da Jannik Sinner nell'ultimo Masters 1000 di Miami, è stato eliminato al primo turno dello Slam parigino dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 89 del ranking Atp.
Il giocatore iberico si è imposto nettamente in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6 (3), 6-3 in due ore di gioco. Partita iniziata subito in salita per Lehecka, che ha da poco festeggiato il suo best ranking salendo alla posizione numero 12 della classifica generale, e che ha subito ceduto la battuta perdendo il primo set 6-3.
Lehecka ha poi reagito nel secondo set, ma si è arreso al tie break con Carreno Busta che ha dominato concedendo solo tre punti al ceco. Senza storia il terzo parziale, vinto dallo spagnolo 6-3 con Lehecka che saluta così Parigi.