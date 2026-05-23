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Roland Garros, Fils salta il torneo per infortunio

Il francese costretto a rinunciare allo Slam parigino

Arthur Fils - (Fotogramma)
Arthur Fils - (Fotogramma)
23 maggio 2026 | 16.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Arthur Fils salta il Roland Garros 2026. Il francese, numero 19 del mondo, è costretto a saltare lo Slam parigino per problemi fisici. Fils, che avrebbe dovuto affrontare lo svizzero Stan Wawrinka al primo turno, dà forfait per il fastidio all'anca che lo ha costretto al ritiro anche dagli Internazionali d'Italia. Al posto di Fils, nel tabellone principale del singolare maschile entra l'olandese Jesper de Jong, lucky loser ripescato dopo la sconfitta al terzo turno delle qualificazioni. In teoria, un ostacolo in meno per Alex Zverev, numero 2 del mondo, che presidia la parte bassa del tabellone, dove era inserito Fils.

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