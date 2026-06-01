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Roland Garros, Vallejo e frasi sessiste contro arbitro: arriva la maxi multa

Il tennista paraguaiano aveva dichiarato che "certe partite devono essere arbitrate da un uomo"

Adolfo Daniel Vallejo - Ipa/Fotogramma
Adolfo Daniel Vallejo - Ipa/Fotogramma
01 giugno 2026 | 14.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Roland Garros non perdona Adolfo Daniel Vallejo. Oggi, lunedì 1 giugno, lo Slam parigino ha comminato una maxi multa al tennista paraguaiano dopo le frasi choc e sessiste riservata alla giudice di sedia che ha arbitrato il suo match, perso, con il giovane francese Moise Kouamé al secondo turno.

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La direttrice dello Slam, Amelie Mauresmo, ha annunciato in conferenza stampa una multa da 65mila euro, ovvero la metà dei premi guadagnati da Vallejo nel torneo. "Queste dichiarazioni sono inaccettabili per noi, così come per il Roland Garros e per la Federazione. Questo tipo di discorsi non troverà mai posto qui", ha detto da Parigi.

Dopo la sconfitta con Kouamé, Vallejo, pur riconoscendo il livello del suo avversario, si era concentrato soprattutto sulle condizioni arbitrali e su quello che ha definito un ambiente difficile da gestire, sostenendo come una partita del genere debba "essere arbitrata da un uomo perché il pubblico è molto esuberante e ci vuole molta forza per andare contro la folla. Molte volte si è perso tempo, con i giocatori a terra o con il tempo di recupero che veniva sprecato. E non è nemmeno normale che il pubblico continui a urlare per un minuto intero senza che ci sia gioco".

Fotografia di un'atmosfera descritta come "pesante", a causa del clima venuto fuori nei momenti chiave della partita: "Il pubblico era decisamente fuori luogo, ma capisco che stiano sostenendo il loro connazionale. È un pubblico molto intenso. Ero già preparato, sapevo già che sarebbe andata così. La verità è che non mi ha danneggiato, ma ha soprattutto rafforzato lui". Parole giudicate inaccettabili e che gli sono costate una maxi multa.

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