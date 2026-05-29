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Polemiche al Roland Garros, Vallejo: "Certi match meglio che siano arbitrati da un uomo"

Il paraguaiano ha commentato la sua sconfitta nel secondo turno contro Kouame: "Sarebbe stato molto difficile per una donna"

Daniel Vallejo - IPA
Daniel Vallejo - IPA
29 maggio 2026 | 13.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Polemiche al Roland Garros 2026 dopo il match del secondo turno tra Adolfo Daniel Vallejo e Moise Kouame. Stavolta, nelle discussioni dei tennisti finiscono... gli arbitri: "Sarebbe stato molto difficile per una donna arbitrare questa partita" ha detto il tennista paraguaiano al termine del match, commentando le diverse interruzioni della sfida.

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Il numero 71 del mondo ha perso dopo una battaglia durata 4 ore e 56 minuti a Parigi ed era in vantaggio per 5-2 nel set finale, prima che Kouame completasse la rimonta davanti a un pubblico di casa fortemente di parte.

Pur riconoscendo il livello del suo avversario, Vallejo si è concentrato poi soprattutto sulle condizioni arbitrali e su quello che ha definito un ambiente difficile da gestire, sostenendo come una partita del genere debba "essere arbitrata da un uomo perché il pubblico è molto esuberante e ci vuole molta forza per andare contro la folla. Molte volte si è perso tempo, con i giocatori a terra o con il tempo di recupero che veniva sprecato. E non è nemmeno normale che il pubblico continui a urlare per un minuto intero senza che ci sia gioco". Fotografia di un'atmosfera descritta come "pesante", a causa del clima venuto fuori nei momenti chiave della partita: "Il pubblico era decisamente fuori luogo, ma capisco che stiano sostenendo il loro connazionale. È un pubblico molto intenso. Ero già preparato, sapevo già che sarebbe andata così. La verità è che non mi ha danneggiato, ma ha soprattutto rafforzato lui”.

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Vallejo Roland Garros Vallejo Roland Garros Vallejo polemica
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