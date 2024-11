Manca solo l'ufficialità ma sarà Claudio Ranieri il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico romano, a quanto apprende l'Adnkronos, ha trovato l'accordo con i Friedkin e ha firmato a Londra un contratto fino al 30 giugno 2025.

Ranieri sostituisce l'esonerato Ivan Juric, sollevato dall'incarico dopo la sconfitta casalinga che i giallorossi hanno incassato domenica per 3-2 contro il Bologna. Sulla panchina della Roma, in una stagione sin qui travagliata, arriva il terzo allenatore in 3 mesi: il club ha iniziato l'annata con Daniele De Rossi alla guida della squadra, l'ex centrocampista è stato esonerato dopo 4 giornate.