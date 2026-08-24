La Roma è pronta all'esordio nella Serie A 2026-27. Oggi, lunedì 24 agosto, i giallorossi ospitano la Fiorentina all'Olimpico nella prima giornata di campionato. Sarà la prima partita ufficiale della stagione per la squadra di Gasperini, che dovrà subito misurarsi con un avversario di livello. Tante aspettative anche per i viola di Fabio Grosso, chiamato ad assemblare un undici titolare con diversi arrivi importanti dal mercato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Roma-Fiorentina, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Roma-Fiorentina, in campo alle 20:45:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Castro; Malen. All. Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri; Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Kean, Gudmundsson. All. Grosso

Roma-Fiorentina, dove vederla

La partita tra Roma e Fiorentina sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Sfida disponibile in streaming sull'app di Dazn.