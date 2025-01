Alta tensione prima del derby Roma-Lazio in programma oggi 5 gennaio allo stadio Olimpico. Prima il rischio di scontri nel pomeriggio, con le forze dell'ordine a dividere gruppi di tifosi giallorossi e biancocelesti, poi il lancio di bombe carta su Lungotevere, all’altezza del ponte Duca d’Aosta, con un'auto in fiamme e l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo.