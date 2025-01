La Roma vince il derby contro la Lazio per 2-0 e Paulo Dybala esulta mostrando il 5 ai tifosi biancocelesti. Lo sfottò dell'attaccante giallorosso rimbalza sui social, tra foto e video, prolungando di fatto la stracittadina andata in scena allo stadio Olimpico il 5 gennaio.

Dybala, sostituito nel finale, lasciando il campo 'saluta' la curva Nord, cuore del tifo biancoceleste, mostrando le 5 dita. A fine partita, ripete il gesto in un botta e risposta a distanza con il laziale Guendouzi. "Io 5, tu zero", la sintesi del messaggio di Dybala, che si infila sorridente nel tunnel verso gli spogliatoi.

“Yo tengo 5 Serie A. ¿Vos? 0”.



Paulo Dybala, después de ganar el clásico. pic.twitter.com/9Ze5GbNWAG — Sudanalytics (@sudanalytics_) January 6, 2025

Il riferimento è ai 5 scudetti che Dybala ha vinto in carriera con la maglia della Juventus. L'argentino, nella sua avventura in bianconero chiusa nel 2022, ha conquistato per 5 volte il titolo di campione d'Italia aggiungendo a ripetizione al palmares anche Coppa Italia e Supercoppa. Dal suo arrivo a Roma, invece, nessun trionfo. Il gesto di Dybala prolunga la festa dei tifosi giallorossi che su X danno ampio risalto allo sfottò. I tifosi della Lazio incassano e restituiscono parzialmente il colpo: "Cinque scudetti, quanti con la Roma?".