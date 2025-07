La Roma non si ferma sul mercato, secondo le ultime news di oggi, venerdì 18 luglio. Il club giallorosso sta lavorando su diverse piste per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, che ha lasciato l'Atalanta per raccogliere l'eredità di Claudio Ranieri. Tra le richieste del nuovo tecnico c'è quella di avere un centrocampista di corsa e qualità, che possa sostituire Leandro Paredes, tornato in Argentina al Boca Juniors. Il ds Frederic Massara, tornato in giallorosso per sostituire Florient Ghisolfi, sta lavorando per due nomi tra tutti: Rios del Palmeiras e El Aynaoui del Lens.

Il colombiano in particolare sarebbe il primo obiettivo giallorosso. Per Rios la Roma si è spinta fino a toccare, bonus inclusi, i 30 milioni di euro, ma il Palmeiras chiede sempre di più e spera di scatenare un'asta con il Benfica, altro club interessato al giocatore. Condizioni che hanno spinto il club verso Neil El Aynaoui, centrocampista marocchino del Lens che dovrebbe arrivare nella Capitale per circa le stesse cifre di Rios.

Mentre la dirigenza oscilla tra un nuovo rilancio per il colombiano e la chiusura della trattativa con i francesi, i tifosi hanno espresso una preferenza chiara. Molti di loro spingono sui social per avere al più presto a Roma Rios, snobbando così El Aynaoui. Nonostante una buona stagione nel Lens, da 8 gol e 1 assist, alcuni romanisti si sono riversati sul profilo Instagram del giocatore ricoprendolo di insulti, per spingerlo a rifiutare la destinazione: "Resta in Francia, bidone", è il tenore dei messaggi.

Gli insulti sono stati così tanti che El Aynaoui ha dovuto disattivare i commenti sotto alcune foto di Instagram. D'altra parte però ci sono anche tifosi che hanno mostrato affetto verso il loro, possibile, nuovo centrocampista, condannando ogni messaggio d'odio.