Oggi, domenica 2 febbraio, il Napoli capolista fa tappa all’Olimpico per continuare la sua corsa verso lo scudetto. La squadra di Antonio Conte, prima con 53 punti, affronta la Roma in un uno dei big match del 23° turno di campionato per non perdere terreno rispetto alle inseguitrici. Gli uomini di Claudio Ranieri, noni a 30 punti e in risalita, proveranno invece ad avvicinarsi alla zona dei piazzamenti nelle coppe europee.

Roma-Napoli, orario e probabili formazioni

Roma-Napoli si gioca stasera alle 20:45. Ranieri avrà a disposizione la squadra al completo dopo aver staccato il pass per i playoff di Europa League e pensa a qualche cambio, come El Shaarawy davanti. Per Conte, c’è un solo dubbio di formazione ed è il ballottaggio tra Juan Jesus e Buongiorno in difesa. Ecco le probabili formazioni della partita:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Koné, Paredes, Angeliño; El Shaarawy, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Roma-Napoli, dove vederla

Il big match Roma-Napoli sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a “Zona Dazn”, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.