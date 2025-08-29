circle x black
Roma, il percorso in Europa League: Gasperini pesca Lille e Rangers

Il club giallorosso inizia la sua avventura europea

Wesley - Ipa/Fotogramma
29 agosto 2025 | 13.23
Redazione Adnkronos
La Roma è pronta a scendere in campo in Europa League 2025/26. Dal sorteggio di oggi, venerdì 29 agosto, i giallorossi hanno scoperto le otto avversarie che affronteranno nel proprio percorso nella seconda coppa continentale, a cui si è qualificata chiudendo al quinto posto nell'ultima stagione di Serie A. All'esordio in campionato la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, che ha sostituito Claudio Ranieri, ora dirigente, sulla panchina giallorossa, ha battuto il Bologna, altra squadra qualificata nella prossima Europa League, per 1-0 all'Olimpico grazie al gol di Wesley.

Roma, le avversarie in Europa League

Le avversarie della Roma in Europa League saranno: Lille, Rangers, Viktoria Plzen, Celtic, Midtjylland, Nizza, Stoccarda, Panathinaikos. Ecco l'elenco delle sfide, che i giallorossi disputeranno quattro in casa e quattro in trasferta.

Roma-Lille

Rangers Glasgow-Roma

Roma-Viktoria Plzen

Celtic-Roma

Roma-Midtjylland

Nizza-Roma

Roma-Stoccarda

Panathinaikos-Roma

