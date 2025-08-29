circle x black
"A Trieste sventato piano per uccidere Papa Francesco", cittadino turco in carcere

Lo rivela oggi 'Il Piccolo'. C'era un possibile piano dell'Isis turco: la pistola e le cartucce trovati nel 2024

Papa Francesco - Ipa
Papa Francesco - Ipa
29 agosto 2025 | 13.12
Redazione Adnkronos
C'era un possibile piano dell'Isis turco per uccidere Papa Francesco a Trieste un anno fa. Lo rivela oggi 'Il Piccolo' citando i "carteggi di indagine riferiti agli accertamenti di intelligence" su una pistola scoperta in un trolley alla stazione il giorno prima della visita del Pontefice nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, avvenuta domenica 7 luglio 2024 in occasione della chiusura della 50esima settimana sociale dei cattolici.

L’Interpol ha arrestato un turco di 46 anni, Hasan Uzun, ora detenuto in carcere, che avrebbe portato la pistola. “Si tratta di un’automatica CZ modello 7B calibro 9 Luger matricola 5793N con caricatore. C'erano le munizioni: 14 cartucce” scrive il quotidiano spiegando che “secondo le indagini l'attentato sarebbe stato progettato da un'organizzazione turca legata all'Isis K. Uzun, estradato dall'Olanda, ha trascorso alcuni giorni in carcere a Milano e adesso è in una cella d'isolamento nel carcere di Trieste.

