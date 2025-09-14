circle x black
Roma-Torino 0-1, si ferma la corsa di Gasperini: Simeone regala la vittoria ai granata

I granata si impongono 1-0 all'Olimpico nella terza giornata di Serie A

Giovanni Simeone - Ipa/Fotogramma
14 settembre 2025 | 14.34
Redazione Adnkronos
Il Torino batte la Roma nella terza giornata di Serie A. Oggi, domenica 14 settembre, i granata si sono imposti all'Olimpico superando i giallorossi con il risultato di 1-0 grazie al gol, al 59' di Giovanni Simeone, acquistato in estate dal Napoli. Sconfitta inattesa quindi per Gasperini, che arrivava dai due successi in altrettante partite contro Bologna e Pisa, e che rimane quindi a sei punti in classifica. Sale invece a 4 la squadra di Baroni, che trova il primo successo sulla panchina granata dopo la sconfitta dell'esordio contro l'Inter e il pareggio interno con la Fiorentina.

La partita

Inizio arrembante della Roma, che sfrutta l'entusiasmo dell'Olimpico per il nuovo corso Gasperini e chiude il Torino nella propria metà campo. I primi minuti sono tutti a tinte giallorosse, poi i granata vengono fuori e creano occasioni soprattutto in ripartenza. Il match non si sblocca e a fine primo tempo è 0-0. Il copione non cambia nel secondo, con la Roma a fare la partita e il Torino a difendersi e ripartire.

I granata però concedono poco e al 59' colpiscono. Simeone recupera un bel pallone a centrocampo e scambia con un compagno, calciando poi a giro da fuori area e bucando Svilar sul palo lontano. Il gol gela l'Olimpico ma scuote la Roma. I giallorossi alzano il pressing e creano occasioni su occasioni, soprattutto nel finale, dove prima Mancini, poi Soulé e il neoentrato El Shaarawy sprecano ottime chance per il pari. Termina quindi 0-1 all'Olimpico.

