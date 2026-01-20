circle x black
Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev: in migliaia senza riscaldamento

I raid hanno preso di mira le centrali elettriche, lasciando circa il 70% della città senza elettricità. 

Sybiha: "Attacco campanello d'allarme per Davos, per la pace serve la forza"

20 gennaio 2026 | 09.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuovo massiccio attacco della Russia con missili e droni su Kiev, dove circa 5.635 palazzi sono rimasti senza riscaldamento. Lo ha reso noto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, spiegando su Telegram che un raid sulla riva orientale del fiume Dnipro ha interrotto la fornitura di energia elettrica e di acqua.

I raid hanno preso di mira le centrali elettriche di Kiev, lasciando circa il 70% della città senza elettricità, ha affermato Vitaliy Zaichenko, CEO di Ukrenergo. Dopo le riparazioni, ha aggiunto, le interruzioni hanno interessato circa il 60% della città.

Il governatore regionale dell'Oblast di Kiev, Mykola Kalashnyk, ha inoltre riferito che un uomo di 50 anni è stato ucciso a nord-ovest della capitale e una donna di 59 è rimasta ferita.

"Il barbaro attacco di Putin di questa mattina" contro l'Ucraina "è un campanello d'allarme per i leader mondiali riuniti a Davos: il sostegno al popolo ucraino è urgente" e "non ci sarà pace in Europa senza una pace duratura per l'Ucraina", ha scritto su 'X' il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha sottolineando che "la pace può essere raggiunta solo con la forza" e che ''abbiamo urgente bisogno di ulteriore assistenza energetica, difesa aerea e intercettori, nonché di pressioni sanzionatorie su Mosca''.

Sybiha ha poi denunciando che "migliaia di case sono senza riscaldamento a Kiev, con temperature esterne di -15 °C, a seguito del raid di massa russo della notte scorsa. Il criminale di guerra Putin continua a condurre una guerra genocida contro donne, bambini e anziani". Il ministro ha quindi aggiunto che "gli attacchi a Kiev, Vinnytsia, Dnipro, Odessa, Zaporizhzhia, Poltava, Sumy e altre regioni hanno causato vittime civili e danni alle infrastrutture energetiche. La resilienza del popolo ucraino non può essere una scusa per continuare questa guerra. Deve finire il prima possibile".

