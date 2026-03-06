circle x black
Iran, Trump: "Invio truppe? Perdita di tempo, hanno perso tutto"

Il presidente Usa dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano Araghchi, secondo il quale l'Iran è pronto in caso di operazione di terra di forze americane e israeliane: "Ho in mente nomi per buon leader"

Donald Tump - (Ipa)
06 marzo 2026 | 08.01
Redazione Adnkronos
Una "perdita di tempo". Parla così Donald Trump dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, secondo il quale l'Iran è pronto in caso di operazione di terra di forze americane e israeliane. "E' una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro Marina. Hanno perso tutto quello che potevano perdere", ha detto il presidente degli Stati Uniti in un'intervista telefonica a Nbc News. Lasciando intendere che l'invio di truppe non sia qualcosa a cui sta pensando in questo momento, ha assicurato che le operazioni, il cui avvio è stato annunciato sabato scorso, continueranno.

Alla stessa Nbc, rispondendo alla domanda se tema un possibile intervento di terra delle forze Usa, Araghchi aveva risposto "le stiamo aspettando" perché "siamo sicuri di poterle affrontare e questo sarà un grande disastro per loro".

Per il futuro dell'Iran, pensando ai vertici del Paese, Trump ha detto che "vogliamo ripulire tutto" e di avere in mente nomi per un "buon leader". Ma non ne ha fatto neanche uno. "Non vogliamo qualcuno che ricostruisca in dieci anni - ha proseguito il tycoon - Vogliamo abbiano un buon leader. Abbiamo persone che penso farebbero un buon lavoro".

Nelle ore precedenti Trump aveva fatto sapere: "L'Iran ha chiamato per fare un accordo. E' un po' tardi...". "Gli Stati Uniti continuano a demolire totalmente il nemico, siamo in anticipo rispetto al programma, a livelli mai visti - aveva aggiunto - Stiamo distruggendo la capacità di lanciare missili e droni, abbiamo colpito circa il 60%. La loro Marina è andata, 24 navi in 3 giorni sono state distrutte. Non hanno aviazione, non hanno difesa aerea. Le loro comunicazioni sono compromesse".

