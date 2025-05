Rome Foil Festival, dal 16 al 18 maggio con Alessandra Sensini e Caterina Banti al Lago di Bracciano

Il vento che unisce il network tra comuni soffia sul lago di Bracciano. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio con Alessandra Sensini, Caterina Banti, Maria Giubilei, Gianluigi Ugolini e il tecnico della Nazionale Olimpica italiana Matteo Nicolucci. Il Foil va a scuola giovedì 15 e giovedì 16. Due giorni di prove e formazione gratuite per circa 700 studenti del posto e provenienti dalla Capitale. Sul lago di Bracciano è partito il countdown che divide dallo start della prima edizione del Rome Foil Festival (RFF). Il via allo sport che unisce, promuove il territorio, rispetta l’ambiente, invita atleti, amatori, curiosi e operatori della comunicazione, rintoccherà venerdì 16 maggio ore 11 in Piazza Vittorio Emanuele III a Trevignano Romano. Nel cuore del network del lago si svolgerà la cerimonia inaugurale alla presenza dell’olimpionica Alessandra Sensini che ha sostenuto appieno l’idea di Alessandro Pace (Sport Manager) come responsabile del settore giovanile e del progetto Foil Academy della Federazione Italiana Vela.

Il sogno di Alessandro si fa realtà. Tutti i pezzi al proprio posto, con Paolo Garlando (membro del Comitato organizzatore ed esperto di marketing turistico territoriale) e la partecipazione dei comuni di Trevignano Romano, Anguillara Sabazia e Bracciano guidati da Claudia Maciucchi, Angelo Pizzigallo e da Marco Crocicchi che faranno gli onori di casa. L’adrenalina per l’appuntamento cresce e il Festival chiama a sé la rete di partner. Alla cerimonia inaugurale interverranno Claudio Barbaro Sottosegretario MASE, Giancarlo Righini Assessore Regione Lazio, Mariano Angelucci Consigliere Metropolitano di Roma Capitale, Giuseppe D'Amico Vice Presidente FIV, Alessandro Cochi Presidente CONI Lazio, Giorgio Simeoni Presidente Commissione speciale Giubileo 2025, Rossana Ciuffetti Direttore Sport Impact e Scuola dello Sport di Sport e Salute, Cecilia D'Angelo Dirigente CONI Area Territorio e Promozione, Antonio Bufalari - Segretario Generale Assonautica Italiana, Col. Dario Bovino Comandante CSSAM (Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle). L’Aeronautica Militare mette in campo i suoi primi Avieri del settore vela “Ugolini-Giubilei” e, grazie al lavoro del Gruppo Sportivo, si alterneranno atleti di varie discipline per incontrare il pubblico del Rome Foil Festival. Suspense sui nomi delle due Farfalle della ginnastica ritmica che hanno già bloccato l’agenda sul lago di Bracciano.