Furia George Russell nel Gran Premio del Giappone. Oggi, domenica 29 marzo, si corre a Suzuka nel terzo appuntamento del Mondiale, in una gara condizionata anche dall'incidente che, a metà gara, ha riguardato la Haas di Oliver Bearman, con conseguente safety car in pista.

Il pilota britannico scuola Ferrari perde il controllo della macchina al giro 22 e finisce contro le barriere. Immediato l'intervento della direzione di gara, che instaura il regime di safety car, che non permette ai piloti di sorpassare ma consente loro di effettuare il pit stop senza perdere posizioni.

Una beffa per chi, nei giri immediatamente precedenti, era rientrato ai box per cambiare le gomme. Tra loro George Russell, che da leader della gara aveva deciso di fermarsi nel giro precedente cedendo la testa della corsa al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. Al momento della safety car però il britannico è esploso via radio: "Incredibile! Che fortuna che abbiamo in queste ultime due gare", ha detto ai suoi ingegneri con riferimento al Gp di Cina. Dai box Mercedes hanno cercato di calmarlo dicendogli di concentrarsi piuttosto sulla gara.