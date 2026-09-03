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US Open, Sabalenka litiga ancora con un giornalista: "Pensa prima di parlare"

La tennista bielorussa ha superato il secondo turno dello Slam americano

Aryna Sabalenka - Afp
Aryna Sabalenka - Afp
03 settembre 2026 | 12.38
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Aryna Sabalenka molto nervosa agli US Open. La tennista bielorussa ha superato il secondo turno dello Slam americano battendo in due set la russa Polina Jacenko, ma è stata protagonista, ancora una volta, di una lite in conferenza stampa, dopo non aver gradito, per usare un eufemismo, la domanda di un giornalista.

Il reporter ha chiesto alla numero 1 del mondo come stesse vivendo questo inizio di torneo, facendo riferimento alle tante feste andate in scena la scorsa settimana, e scatenando di conseguenza l'ira di Sabalenka: "Voi siete proprio uno scherzo. Feste, divertimento. Perché dovresti anche solo dirlo? Perché dovresti anche solo pensarlo? Cioè, che razza di domanda è questa? Solo perché ho postato alcune attività con i brand pensi che io abbia fatto festa?", ha risposto decisamente stizzita la bielorussa.

"Non sto dicendo che tu abbia fatto festa, ma che ci sono un sacco di eventi. Non sto dicendo che vai alle feste", si è difeso il giornalista, ma senza successo: "Lo hai detto proprio tu". "Scusa? Per tutti quelli che non hanno capito, non sto suggerendo che Aryna si stia divertendo a queste feste", ha replicato ancora il reporter, "sto dicendo che fa un sacco di apparizioni e c’è un sacco da fare".

Poi, dopo un "ok" non molto convinto della tennista, ha provato a concludere la domanda: "Ora che il torneo è iniziato, stai diventando seria e combattiva?". Dalla padella alla brace: "Oh sì, prima non ero per niente seria. Prossima domanda. Pensa prima di dire certe cose", è stata la freddissima risposta di Sabalenka.

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