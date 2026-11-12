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Sabalenka e gli insulti in diretta tv: "Guarda, è orribile" - Video

La tennista bielorussa ha subito bodyshaming in una trasmissione francese

Aryna Sabalenka - Ipa/Fotogramma
Aryna Sabalenka - Ipa/Fotogramma
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12 novembre 2026 | 17.01
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Bodyshaming per Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa ha subito un insulto in diretta televisiva da parte di un giornalista dell'emittente francese beIN Sports. Durante una trasmissione sulle Wta Finals, un video che mostrava Sabalenka è stato accompagnato da uno spiacevole fuori onda: "Guarda, guarda: è orribile".

Le parole sono state pronunciate dal giornalista sportivo francese Matthieu Solier, convinto di non essere ascoltato, ma che sono invece andate in onda. Il microfono era infatti aperto e il video è diventato rapidamente virale su X, con utenti e appassionati che si sono riversati nei commenti per prendere le parti della numero 2 del mondo.

Per provare a spegnere la polemica è intervenuto il dirigente dell'emittente Lorent Houzot, con un comunicato ufficiale pubblicato sui profili social di beIN Sports: "Deploro e condanno fermamente le affermazioni fatte in diretta televisiva questa sera durante la trasmissione delle Wta Finals. Questi commenti non rispecchiano i valori di beIN Sports. Ribadisco il nostro impegno a trattare con rispetto tutti gli atleti e i collaboratori delle nostre trasmissioni".

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