La Sampdoria batte ai calci di rigore il Genoa per 7-6 e avanza agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Roma. Dagli 11 metri sbagliano Miretti e Zanoli per i rossoblù, mentre tra i blucerchiati l'unico errore è di Benedetti. A segnare l'ultimo e decisivo penalty è Barreca. Allo stadio 'Luigi Ferraris' i 90' regolamentari si chiudono sul punteggio di 1-1: al vantaggio di Pinamonti al 9', replica Borini all'83'. Blucerchiati chiudono in 10 uomini per l'espulsione di Romagnoli al 92'.