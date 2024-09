Sanremo Padel Tour, dal 27 al 29 settembre le stelle giocano in piazza

Tre giorni di grandi stelle del padel e del calcio. Il Sanremo Padel Tour - evento organizzato da 'E20 Sanremo' con il patrocinio del Comune e il sostegno del Tavolo del Turismo, Casinò di Sanremo, della Camera di Commercio delle Riviere Ligure e di Confindustria Imperia - andrà in scena dal 27 al 29 settembre in Piazza Cristoforo Colombo. Un appuntamento presentato oggi a Palazzo Bellevue dall'organizzatore Fulvio Gazzola, AD di 'E20Sanremo', con la partecipazione dell'assessore al Turismo e Sport, Alessandro Sindoni. L'evento di fine settembre sarà l'"ouverture" di un Tour di padel più ampio al via nel 2025.

"Da qui si parte per questa avventura di sport che, attraverso una serie di tappe, porterà la nostra cultura turistica e il Sanremo Padel Tour in giro per l'Italia”, ha dichiarato Gazzola, grande appassionato di padel. "Il Tour interesserà varie località italiane, contribuendo così a valorizzare ulteriormente il nome di Sanremo", spiegano il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, e l'assessore al Turismo e Sport, Alessandro Sindoni.

Sono quattro i fuoriclasse del padel che arriveranno a Sanremo: Federico Chingotto (numero 4 del ranking mondiale), "Momo" Gonzalez (11), Javier Barahona (37), Javi Garcia (48), scenderanno in campo sabato 28 settembre. A partecipare saranno anche due 'leyendas' mondiali della disciplina: Gaby Reca - pluricampione del mondo, oggi coach – e Marcela Ferrari, già coach di Fernando Belasteguin e oggi allenatrice della nazionale italiana maschile e femminile, con cui lo scorso luglio ha conquistato il secondo posto agli Europei di padel a Cagliari. Reca e Ferrari guideranno anche la speciale sfida VIP tra quattro grandi ex calciatori: Demetrio Albertini, Nicola Amoruso, Nelson Dida e German Denis. Non mancheranno iniziative di inclusività come quella con Alessandro Ossola, atleta paralimpico dei 100 metri piani, presidente dell’associazione Bionic People, nonché fondatore dell’Inclusive Padel Tour.