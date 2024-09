Migliorano le condizioni cliniche di Totò Schillaci. L'ex attaccante 59enne, in passato sottoposto a operazioni per cancro al colon, è ricoverato da sabato scorso nel reparto di Pneumologia dell'ospedale Civico di Palermo.

"In atto il paziente è vigile, cosciente, con netto miglioramento dello stato ansioso, per cui riposa tranquillo", spiega la direzione sanitaria del nosocomio, precisando che la scorsa notte "si è registrata una aritmia atriale, ben tollerata dal paziente, per cui è stato iniziato un trattamento farmacologico che ha determinato stabilizzazione della frequenza cardiaca. Le terapie farmacologiche sono valse ad ottenere un miglioramento del compenso respiratorio con riduzione del supporto di ossigeno".