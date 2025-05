Sui social network il sentiment positivo verso il quarto scudetto del Napoli si attesta al 64%, mentre le interazioni al momento superano quota 6 milioni ma sono destinate ancora a salire sensibilmente. È quanto emerge dall’instant sentiment realizzato, in esclusiva per Adnkronos, da Vis Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica istituzionale e aziendale, attraverso Human, la propria piattaforma di web e social listening realizzata con algoritmo a base semantica italiana.

Foto e video invadono la Rete

I tifosi del Napoli dopo la fine della partita contro il Cagliari, che ha decretato la vittoria del campionato, hanno invaso i social network postando in massa foto e video dei festeggiamenti. Significative sono state le congratulazioni dei tifosi di altre squadre. Chi esprime giudizi positivi nel complesso riconosce in particolare la tenacia dei calciatori, Mc Tominay su tutti, il valore dell’allenatore Antonio Conte e la solidità della società guidata da Aurelio De Laurentiis. Apprezzamenti anche per come sono stati espressi i festeggiamenti e l’organizzazione generale, dimostrata dalla città guidata dal sindaco Gaetano Manfredi.

Reazioni negative? Dai tifosi delle altre squadre

Dall’altro lato, le reazioni negative che provengono dai tifosi avversari, specialmente dell’Inter, fanno emergere un hate speech molto forte. Le emozioni più associate alle discussioni sono legate per il 40% alla gioia, il 24% alla tristezza, il 20% all’orgoglio e l’8% alla rabbia. I macrotemi più associati alle discussioni sullo scudetto sono per il 29% reazioni ai festeggiamenti, per il 21% fiducia in Antonio Conte, 19% rivalità tra tifoserie, per il 18% sostegno al Napoli dalle altre città e per il 14% impatto sociale della vittoria.